İletişim Başkanı Altun’dan CHP’nin önerisine tepki “TBMM çatısı altında gündeme getirilmesine yadırgıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında skandal bir açıklama daha yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sen asıl alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın, uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, kara para aklayandan vergi alacaksın" diye konuştu.







"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNERİSİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"



Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun bu cümlelerine ironi yaparak cevap verdi. Altun aynen şu cümleleri kullandı: "CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz."







TAKİPÇİSİYLE İLGİNÇ DİYALOG



Bunun üzerine bir takipçisi ile Altun arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Takipçisi, Altun'un iletisinin altına "Abi uyu Allah'ını seversen" yorumunu yaptı. Altun ise "Tamam" cevabını vermesi gülümsetti.