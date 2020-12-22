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İletişim Başkanı Altun’dan ’nin önerisine tepki “ çatısı altında gündeme getirilmesine yadırgıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği “Uyuşturucu ticareti yapandan, organ ticareti yapandan ve kara para aklayandan vergi alacaksın” sözlerine ironiyle yanıt verdi.  Altun’un bir takipçisiyle arasında geçen diyalog ise gülümsetti

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 23.12.2020 00:55 Son Güncelleme: 23.12.2020 02:03 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun’dan CHP’nin önerisine tepki “TBMM çatısı altında gündeme getirilmesine yadırgıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında skandal bir açıklama daha yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sen asıl alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın, uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, kara para aklayandan vergi alacaksın" diye konuştu.



"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNERİSİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun bu cümlelerine ironi yaparak cevap verdi. Altun aynen şu cümleleri kullandı: "CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz."



TAKİPÇİSİYLE İLGİNÇ DİYALOG

Bunun üzerine bir takipçisi ile Altun arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Takipçisi, Altun'un iletisinin altına "Abi uyu Allah'ını seversen" yorumunu yaptı. Altun ise "Tamam" cevabını vermesi gülümsetti.

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İletişim Başkanı Altun’dan CHP’nin önerisine tepki “TBMM çatısı altında gündeme getirilmesine yadırgıyoruz”
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