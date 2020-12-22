Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İstiklal şairimizi saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyorum! | Video

"İSTİKLAL ŞAİRİMİZİ&NBSP;SAYGI, ÖZLEM VE RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Paylaşımda ise, ''Mehmet Akif Ersoy'u anma haftasında, çilesini, sevincini, heyecanını, ümidini ve dava şuurunu tüm benliğimizde hissettiğimiz İstiklâl şairimizi saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyorum. İstiklâl mücadelemiz bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.