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İletişim Başkanı paylaştı: İstiklal şairimizi saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyorum!

Başkanı , ’u anma haftasında Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 18:19 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İstiklal şairimizi saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyorum!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İstiklal şairimizi saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyorum! | Video

"İSTİKLAL ŞAİRİMİZİ&NBSP;SAYGI, ÖZLEM VE RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Paylaşımda ise, ''Mehmet Akif Ersoy'u anma haftasında, çilesini, sevincini, heyecanını, ümidini ve dava şuurunu tüm benliğimizde hissettiğimiz İstiklâl şairimizi saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyorum. İstiklâl mücadelemiz bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İstiklal şairimizi saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyorum!
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