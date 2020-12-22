Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gündeme gelmişti! Kasabın yasak vahşetine ağırlaştırılmış müebbet

Esenyurt'ta 6 ay önce otoyol kenarında parçalara ayrılıp poşetlere konulmuş halde cesedi bulunan Süleyman Akbaba'nın(48) yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı. Akbaba'nın aynı apartmanda oturan evli komşusunun eşiyle yaklaşık 2 yıldır yasak ilişki yaşadığı, bu durumu öğrenen katil zanlısı Alpaslan Aslan'ın(34) da Süleyman Akbaba'yı öldürdüğü iddia edildi.

Tutuklanan Alpaslan Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım eden ve maktulle yasak ilişki yaşadığı iddia edilen eşi Nubar Aslan'a 20 yıl, tutuksuz iki sanığa da 'suç delillerini yok etme' suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Alpaslan Aslan ifadesinde, "Maktulü parçalara ayırmamla ilgili daha önce kasaplık yaptığım ve bir hayvanı kesildikten sonra nasıl parçalarına ayrılacağını bildiğim için eklem yerlerinden ayırdım" dedi. Maktul Süleyman Akbaba'nın 24 yıllık eşi Birsen Akbaba, eşinin bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuş, program devam ederken 3 gün sonra Akbaba'nın cesedi TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde bulunmuştu.





MAKTULÜN BAŞKA BİR KADINLA İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ



Bakırköy 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre Birsen Akbaba eşinin bulunması için polise ve Müge Anlı'ya başvurdu. Polisin arama çalışmaları devam ederken temizlik işçileri 14 Temmuz 2020 günü Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde 7 adet siyah torba içerisinde ceset parçaları buldu. Ceset parçalarının kaybolan Süleyman Akbaba'ya ait olduğu anlaşıldı. Maktulün 21 adet kesici aletle yaralandığı ve öldükten sonra parçalara ayrıldığı otopsi raporunda açıklandı. Polisin yaptığı araştırmaya göre maktul, aynı apartmanda oturan Alpaslan Aslan'ın nikâhlı eşiyle 1,5 yıldır gayri resmi ilişki yaşıyordu.





KİRALIK ARACIN ARKA KOLTUĞU ISLAKTI



Bilgi veren Enes A., arkadaşı olan maktulün çok çapkın olduğunu, aynı anda birkaç kadın ile görüştüğünü, 2 yıl önce komşusu Alpaslan Aslan'ın kendisini tehdit ettiğini kendisine anlattığını söyledi. Polis, Alpaslan Aslan'ın 11 Temmuz 2020 günü bir araç kiraladığını ve iki gün sonra aracı teslim ettiğini tespit etti. İddiaya göre aracı kiralayan şirket yetkilisi, kiraladığı aracın arka koltuklarının ıslak olduğunu fark edince Alpaslan Aslan'a kızdı. Taraflar arasında telefonda tartışma yaşandı. 34 HN 43..plakalı aracın gprs kayıtlarından aracın 11 Temmuz günü 19.40'da cesedin bulunduğu noktaya geldiği anlaşıldı. 20 dakika sonra olay yerinden ayrılan kiralık araçta katil zanlısı Alpaslan Aslan ile birlikte İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi de vardı.





DÖNDÜĞÜMDE CESET PARÇA PARÇAYDI



Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Tutuklu Nubar Aslan ifadesinde, "Aynı apartmanda oturduğumuz maktulle yaklaşık 1,5 yıl ilişki yaşadık. Amacım eşimden boşanıp Süleyman'la evlenmekti. Eşim sonra beni tehdit etmeye başladı. O adamı çağırmazsan seni öldüreceğim dedi. Korktuğumdan eve çağırdım. Ben komşuya gittim. Geldiğimde adamın cesedini gördüm. Hepsi parça parça idi. Buna bu ağzından çıkarsa seni de oraya gönderirim" dedi.



KASAPLIK YAPMIŞTIM, EKLEM YERLERİNDEN AYIRDIM



Tutuklu sanık Alpaslan Aslan da savunmasında "Nubar'la 12 yıllık evliyiz ve 3 çocuğumuz var. İki yıl önce eşimin telefonun da bir erkekten atılan aşk mesajları görünce eşimle sık sık kavga ettik. Olay günü yine aynı konudan kavga ettik. Dışarı çıktım. Döndüğümde maktul salonda oturuyordu. Maktule, 'ulan ş…siz senin burada ne işin var. O sen miydin diye sorduğumda bana 'evet' dedi. Ben de insan kardeşim dediği adama bunu yapar mı' dedim. Süleyman bana 'eşinle bir ilişkim var, eşini bırak ben Nubar'ı alıp götürüp kendime kan yapacağım' dediğinde gözüm döndü ve defalarca bıçakladım. Ölmüştü. Çocuklarım görmesin diye eldiven takıp cesedi 7 parçaya böldüm, siyah poşetlere doldurarak buzdolabına koydum. Ardından komşuda olan eşimi çağırdım ve ona 'sakın ses çıkarma' dedim. O sabah eşimle kahvaltı ettik, bana herhangi bir şey sormadı, ancak Süleyman'ı öldürdüğümü anladı. Sonra araba kiraladım ve aldığım üç valize ceset parçalarını koydum. Eşime de güvenmediğim için onu da arabaya bindirdim. Ceset parçalarını yolun kenarlarına attım. Eşimle bir süre gezdik, yemek yedik. Ertesi gün arkadaşlarımla denize gittik. Dönüşte ceset parçalarını attığım yere yakın yerde mola verdik. Eşim hiçbir şekilde maktulü öldürdüğüm konusunu bana açmadı. Arkadaşlarımın namusuma göz diken ve bu yüzden öldürdüğüm maktulden bilgileri yok. Maktulü parçalara ayırmamla ilgili daha önce kasaplık yaptığım ve bir hayvanı kesildikten sonra nasıl parçalarına ayrılacağını bildiğim için eklem yerlerinden ayırdım" dedi.





DENİZDEN DÖNÜŞTE CESEDİN OLDUĞU BÖLGEDEN GEÇTİLER



Tutuksuz sanık İmran Baran da, "O gün Alpaslan ve çocuklarla denize gittik. Dönüşte cesedin olduğu yerden geçmişsek bunu tek bilen Alpaslan'dır. Cesetten bilgim yok. Maktulü tanımam" dedi. Diğer tutuksuz sanık Ömer Faruk Çiftçi de, "Silivri'den deniz dönüşü erik toplayacağını söyleyen Alpaslan bizi bilmediğimiz bir yola soktu. Ben burada cesedin olduğunu bilmiyordum" dedi. İddianamede Alpaslan Aslan'ın tasarlayarak öldürme suçunu, eşi Nubar Aslan'ın da maktulü olay yerine çağırıp suçun işlenmesini kolaylaştırarak suça yardım eden olarak iştirak ettiği, İmran Baran ile Ömer Faruk Çiftçi'nin de cesedin atılmasına yardım ederek suç delillerini yok etme ve gizleme suçunu işledikleri iddia edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.