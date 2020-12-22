Kılıçdaroğlu'ndan 'bu kadarına da pes' dedirten sözler: Organ ve uyuşturucu ticaretini meşrulaştırdı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meclis toplantısı konuşmasında skandal bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Sen asıl alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın, uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın" dedi.

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"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Skandal sözlere ilk teoki AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş'tan geldi. Muş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntılayarak "Kılıçdaroğlu 'Organ ticareti ve uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alın' diyor. Yani bu işleri yasal hale getirin demiş oluyor. Bu adam dengeyi yitirmiş. Ne söylediğini bilmiyor! Allah akıl-fikir versin!" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" demişti.

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