Pınar Gültekin cinayetinde son dakika şoku: Katliam gününe dair her şey, herkes hazırdı: GETİRİLEMEDİ...

SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayetinin tüm hatları ile aydınlatılması için mahkeme kararı ile bugün katliamın gerçekleştiği bağ evinde bir keşif yapılacaktı. Sanık getirilmeden önce olay yerine cinayette kullanılan varil ve palet de getirildi. Bölgede ekipler hazır kıta beklerken, bir son dakika şoku yaşandı. Sanık, bölgeye cezaevi tarafından getirilemedi, keşif ertelendi. İşte son dakika haberinin detayları...
KEŞİF ERTELENDİ
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın cinayeti gerçekleştirdiği Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde mahkeme heyetince keşif gerçekleştirilecekti. Keşfe, maktul Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti, bilirkişi, olay yeri inceleme uzmanı ile tutuklu sanık iki kardeşin katılım sağlayacağı öğrenilmişti. Öte yandan keşfe, Pınar'ın ailesinin katılmayacağı belirtilmişti.
GÜLTEKİN'İN AVUKATI DUYURDU
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, sabah saatlerinde Muğla Adliyesi'ne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Epözdemir, keşif taleplerinin olayın başından beri olduğunu ve bugün talepleri doğrultusunda bu keşfin gerçekleştirileceğini kaydetti. Pınar'ın ailesinin keşfe katılmayacağını belirtti. Keşif öncesi son dakika gelişmesi yaşandı.
Edinilen bilgiye göre sanık Avcı, Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilemedi. Bu konuyla ilgili cezaevi hakkında idari soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Diğer taraftan sanık Metin Avcı'nın yarın sabah keşif alanıa getirileceği, keşfin 23 Aralık günü saat 13:30'da yapılacağı öğrenildi.
"CEZAEVİNDEN GETİRİLEMEDİ"
Keşfin bugün yapılamayacağını öğrendiklerini aktaran Epözdemir, "Bize sanığın bulunduğu cezaevinden getirilemediği açıklandı. Bu konuda cezaevi hakkında idari soruşturma yapılacak. Yarın sabah getirilecekmiş. Bu nedenle keşif yarına bırakıldı. Biraz önce mahkeme başkanı açıkladı." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
- İddianame ve dava süreci
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. Mahkeme heyeti, aralık ayında keşfin yapılacağı günü belirlemişti.