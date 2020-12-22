PKK’lı kadın terörist itirafçı oldu: Dağda tecavüz ve işkence var

Henüz 16'sındayken kandırılarak PKK'ya katılması sağlanan 21 yaşındaki Sonay B., PKK'ya katılan kadınların, yöneticilerin taciz ve tecavüzüne maruz kaldıklarını belirterek şunları söyledi:Kadınların yok sayıldığı yalanıyla örgüte katılmaya ikna edilen genç kızlara dağda tecavüz ediliyor. Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'ı kapsayan sözde Serhat bölgesinin yönetimindeki üst düzey sorumlulardan biri, örgütteki genç bir kıza tecavüz etti. Kadın intihar etti ve kıza tecavüz eden örgüt mensubu cezalandırılmadı.Örgüt mensubu kadının intihardan önce yazdığı mektubu buldum. Tabur komutanı Devrim kod adıyla bildiğim örgüt mensubunun kadına önce tacizde bulunduğu, ardından tecavüz ettiği yazıyordu. Devrim hakkında soruşturma açıldı. Bir süre tutuklandı ancak sonra yine komutanlığa devam etti.Örgütten kaçanlar, Irak'tan kaçmış ise sözde Kürdistan Demokratik Partisi güçlerince, örgütteki çözülmeyi önlemek için tecavüze uğrayıp satılıyordu. Türkiye' ye kaçan örgüt mensuplarına her türlü eziyet yapılıyor. Böylelikle örgütteki çözülmeleri engellemeye çalışıyorlardı.