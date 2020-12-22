Son dakika: 6,5 milyar dolarlık altın madeni sahası havadan görüntülendi

Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.
Türk şirketinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulduğu 3.5 milyon onsluk altın madeni sahası havadan görüntülendi. Bölgede iş makineleri bulunurken, çalışmaların hız kazandığı görüldü.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı..