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Son dakika: 6,5 milyar dolarlık sahası havadan görüntülendi

Türk şirketinin 'in Söğüt ilçesinde bulduğu 3.5 milyon onsluk sahası havadan görüntülendi. Bölgede iş makineleri bulunurken, çalışmaların hız kazandığı görüldü.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 20:17 Son Güncelleme: 22.12.2020 20:22 ABONE OL
Son dakika: 6,5 milyar dolarlık altın madeni sahası havadan görüntülendi

Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.

Türk şirketinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulduğu 3.5 milyon onsluk altın madeni sahası havadan görüntülendi. Bölgede iş makineleri bulunurken, çalışmaların hız kazandığı görüldü.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı..



İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

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Son dakika: 6,5 milyar dolarlık altın madeni sahası havadan görüntülendi
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