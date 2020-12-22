Son dakika: Adana'da şoke eden olay! Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Y.Y.'nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu. Adana'da çekildiği düşünülen görüntülerde, tavuğun boğazını kesen Y.Y.'nin, kanını da bir kaba akıttığı görüldü.