Son dakika: Atalay Filiz’in ‘Cezai ehliyeti tam’ çıkmıştı! Mahkemeden yeni karar

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan tutuklu Atalay Filiz'in başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik"' suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava görüldü. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Atalay Filiz duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılırken Filiz'in avukatı Merve Uçanok da duruşmada hazır bulundu.
'BİRKAÇ KİMLİK İÇİN 4 BUÇUK YILDIR UĞRAŞIYORUZ'
İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12. celsesi de görüldü. Duruşma esnasında söz alan Atalay Filiz, 'Birkaç tane kimlik için 4,5 yıldır uğraşıyoruz. Nihayet bugün dava biteceği için hepimiz mutluyuz. Yeni savunma yapmayacağım. Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Zaten avukatım orada. Savunmayı yapacak.' şeklinde konuştu.
DÖRDÜNCÜ ADLİ TIP RAPORU TALEBİ
Atalay Filiz'in avukatı Merve Uçanok savunmasında, 'Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporda taleplerimiz ve delillerimizin hiçbiri değerlendirilmemiş, sadece Atalay'la bir kez görüşülerek ceza ehliyetinin bulunduğunu ilişkin rapor verilmiştir. Oysa ki ileri sürdüğümü bulgular ve Atalay'ın önceki sürece ilişkin raporların ve davranışlarına ilişkin ceza ehliyetini etkileyip etkilemeyeceği yönünde değerlendirmeler yapılmamıştır. Bu nedenle dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan ceza ehliyetine ilişkin rapor alınmasını talep ediyoruz.' ifadelerine yer verdi.
MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ
Duruşma sonunda mahkeme, dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilerek sanık Atalay Filiz'in müşahede altına alınmasına gerek olup olmadığı da sorulmak suretiyle sanık Atalay Filiz'in de dosya ile birlikte sevk edilerek suç tarihi itibariyle atılı suç yönünden ceza ehliyetinin olup olmadığı hususunda diğer tüm tedavi süreci ve tedavi evrakları da değerlendirilerek ceza ehliyetine etki edebilecek bir rahatsızlığının olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Daha önceden sanık Atalay Filiz hakkında 3 kez rapor alınmış, raporlar sonucu Filiz'in akıl ve ruh sağlığında bir problem olmadığı saptanmıştı.