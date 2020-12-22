Son dakika: Atalay Filiz’in ‘Cezai ehliyeti tam’ çıkmıştı! Mahkemeden yeni karar

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Duruşma sonunda mahkeme, dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilerek sanık Atalay Filiz'in müşahede altına alınmasına gerek olup olmadığı da sorulmak suretiyle sanık Atalay Filiz'in de dosya ile birlikte sevk edilerek suç tarihi itibariyle atılı suç yönünden ceza ehliyetinin olup olmadığı hususunda diğer tüm tedavi süreci ve tedavi evrakları da değerlendirilerek ceza ehliyetine etki edebilecek bir rahatsızlığının olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Daha önceden sanık Atalay Filiz hakkında 3 kez rapor alınmış, raporlar sonucu Filiz'in akıl ve ruh sağlığında bir problem olmadığı saptanmıştı.