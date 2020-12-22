Son dakika! Bakan açıkladı: SIM kart kalkıyor, işte yeni teknoloji

YERLİ TEKNOLOJİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.