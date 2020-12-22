SON DAKİKA HABER: Aşı için rahatlatan açıklama! "Olumsuz etkileneceğine dair bilgi yok"





Bırakın Covid-19 için üretilen aşıları, tüberküloz için uygulanan aşının bile Covid-19'a karşı koruyucu olabileceği yönünde düşünceler ve gözlemler var. Grip, zatürre gibi aşıların bile bağışıklık sistemini güçlendirerek o virüsten bizi koruyabileceğine dair görüşler de bulunuyor. Dolayısıyla mutasyon oldu diye birden bire 'Bu aşı işe yaramayacak, devre dışı kalacak' gibi düşünmek çok kötümser bir senaryo" dedi.