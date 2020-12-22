Çarpanak Adasına 1,2 mil uzaklıkta batan "Akbaş" isimli tekne ile ilgili flaş açıklama geldi. Açıklamada, "Olay tarihinden bugüne kadar 37 şüpheli hakkında soruşturma yürütülmüştür." denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27/06/2020 günü saat 22:00 sıralarında Çarpanak Adasına 1,2 mil uzaklıkta "Akbaş" isimli teknenin içerisinde yabancı uyruklu şahıslarla birlikte batması üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı,Bugüne kadar toplam 61 yabancı uyruklu şahsın cesedine ulaşılmış ve ölü muayene işlemi yapılmıştır.

Olay tarihinden bugüne kadar 37 şüpheli hakkında soruşturma yürütülmüştür.

6'sı tutuklu 6'sı adli kontrollü toplam 12 şüpheli hakkında "*Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açılmıştır.

Vefat eden mülteciler Afganistan Pakistan ve İran uyrukludur. Haklarında yeterli delil elde edilemeyen diğer şüpheliler hakkında ek kyok verilmiştir.

2020/9560 sor sayılı dosyamızda söz konusu olaya ilişkin iddianame bugün itibarıyla düzenlenmiştir. Kamu davası Van 7. ağır ceza Mahkemesi'ne tevzi edilmiştir

12 şüpheli hakkında da "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından ceza istendi

Göçmen Kaçakçılığı suçunun cezasının basit hali 3 yıldan 8 yıla; nitelikli halinden ceza istediğimiz için cezaları yarısından bir katına kadar arttırılacak, Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme suçunun da cezası 2 yıldan 15 yıla kadar,

Bilinçli Taksir hali olarak ceza istediğimiz için ceza üçte birden yarısına kadar arttırılacak