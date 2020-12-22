"VİRÜS İÇEREN İNAKTİF AŞILAR MUTASYONDAN ETKİLENMEYEBİLİR"

Aşılarla ilgili değerlendirmede virüs içerikli ve içeriksiz olarak ikiye ayırmanın daha doğru olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akkoyunlu, şu bilgileri verdi:

"Mutant virüs sadece spike proteinindeki bağlanma bölgesini hedefleyen aşılarda sorun çıkarma potansiyeline sahip. Fakat biz biliyoruz ki sadece spike proteininin o bölgesinde karşı bir bağışıklık oluşmuyor. Yani virüsün yüzünü olduğu gibi tanıyor. Örnek vermek gerekirse; sizin saçları, gözleri değiştirmeniz bu uyarılmış savunma sistemi hücrelerini yeterli şekilde etkinleştirmiyor. Diğer yandan ise tam virüs aşılarında yani zayıflatılmış virüs veya ölü virüs aşılarında sadece spike proteinine değil, virüsün tamamına karşı bir algılama durumu var. Eğer sizin aşınız sadece yüz tanıma değil de tüm beden tanıma görevi yapıyorsa yüzdeki ufak tefek değişiklikler bunu tanımayı engelleyecek boyutta olmayabilir. Özellikle Çin aşısı da tam virüs aşısı olduğu için bu mutasyondan etkilenmeyebilir."