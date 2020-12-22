Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs önlemlerinin meyvesini verdiğini belirterek, kentteki son durumu açıkladı.

Vali Yerlikaya, umutlandıran ifadeler kullandı, salgında iknci dalganın zirve noktasının artık geride kaldığını ifade etti. Yerlikaya hastanelere ilişkin rakamları da paylaştı.

"İKİNCİ DALGANIN ZİRVESİ GERİDE KALDI"

Vali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ MEYVESİNİ VERDİ

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yeni kısıtlamalar devreye alındı. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arası sokak kısıtlamsını duyurdu. Haftasonu ise tüm gün boyunca kısıtlamaya gidlidğini açıkladı. Yılbaşında ise 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak.

Önlemler öncesi ağır hasta sayısı 6 bin civarındayken, şu anda 4 binin altına geriledi. Yine önlemler sonrası 30 bini aşan vakalar 20 binin altına düştü. Önlemlerin faydası iyileşen hasta sayısının uzun süre sonra ağır hasta sayısını geçmesi ile de görüldü.