Son dakika: TBMM onay verdi Mehmetçik! 18 ay daha Libya'da

CHP, İYİ PARTİ VE HDP YİNE ÜLKE ÇIKARLARININ KARŞISINDA BİRLEŞTİLER



TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin milli çıkarları ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin talep ettiği desteği sürdürmek amacıyla TSK'nın 18 ay daha Libya'da bulunmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti. CHP, İYİ Parti ve HDP, her zamanki gibi ülke çıkarlarının karşısında yine blok oluşturup tezkereye "hayır" oyu kullandılar.



AK Parti ve MHP oyları ile kabul edilen tezkereye göre Libya'da bulunan TSK'nın görev süresi 2 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 18 ay daha uzatıldı.

Son dakika: Libya tezkeresinin süresi uzatıldı | Video



Genel Kurul'da kabul edilen tezkerenin gerekçesinde, TSK'nın görev süresinin uzatılmasının gerekçesi şöyle açıklandı:



"Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı millî güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak."