Suç makinesi terörist havalimanında yakalandı

İran'da ölen bir kişi adına rüşvet vererek temin ettiği İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve başta PKK terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Rıdvan Bayram (40) Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü risk analiz polisleri, yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolü yapıldığı sırada İran pasaportlu Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı adına çıkartılmış orijinal pasaportla ülkeye giriş yapan bir yolcudan şüphelendi. Ekipler bunun üzerine yolcunun belgelerini istedi. Yapılan ilk incelemede ibraz edilen İran pasaportunun sahte olmadığı tespit edildi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis, yapılan GBT kontrolünde şüphelinin Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğunu tespit etti. Rüşvet vererek İran makamlarından aldığı ölmüş bir kişi adına çıkartılan İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakayı ele veren Bayram'ın 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türk vatandaşının daha önce birçok kez Türkiye'ye giriş-çıkış yaptığı tespit edildi. Bayram'ın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından arandığı da ortaya çıktı. Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.