Yeni pikler yaşanır ama aşıyı etkilemez

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu tüm dünyada kabus etkisi yarattı. Mutasyona uğrayan virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ve hızlı yayıldığının tespit edilmesi üzerine Türkiye, Hollanda ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmeler olarak açıklanıyor. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılıyor. Peki ama virüsün mutasyona uğraması ne demek? Aşı umutları bitecek mi? Mutasyon, aşıları etkisizleştirecek mi? Mutant Kovid 3'üncü dalgayı tetikler mi? Uzmanlar "Yeni mutant, bizim antikorlarımızı etkisizleştirecek güce sahip değil. Virüsün bulaşıcılığında ve yayılma hızında artış olduğu açıklandı. Bu dünya çapında yeni piklere ve dalgalanmalara neden olabilir. Önlemler alınmalı. Türkiye, 14 gün içte ve dışta tam kapanmaya kesinlikle gitmeli. Vakalarda azalmalar meydana gelirken, 3'üncü pik yaşanırsa hiç iyi olmaz" diye uyardı. İşte mesajları:Virüsgenetik bir değişikliğe uğradı. Virüsün kılıkdeğiştirmesi bizim aşıyla edindiğimiz veyakoronavirüs geçirerek edindiğimiz antikorlarıetkisizleştirmesi mümkün değil. Yeni mutant,bizim antikorlarımızı etkisizleştirecek gücesahip değil. Aşılar, koronavirüse karşı hâlâ enbüyük korunma. Yeni bir mutant öbür virüsleyer değiştirirse ve insanlar arasında dolaşmayabaşlarsa o zaman daha kötü durumlara yolaçar. Ama unutmayalım ki mutasyonlar tersyönde de olabilir. Yani virüs hastalık yapmaözelliğini kaybedebilir. Virüsün yapısındakiözellikler ortadan kalkabilir. O zaman virüsmasumlaşır ve insandan insana yayılmaz vekendi sonunu getirir.Virüste belirlenenmutasyonun aşıları etkileyeceğinedair bir kanıt yok. Hastalığın ağırgeçirildiğine ya da ölümleri arttırdığına dairde bir kanıt yok. Virüsün bulaşma hızınınartmasıyla ilgili 3'üncü bir dalganın yaşanmamasıiçin tüm önlemleri almamız gerekir.Virüsün hücre içine girmesini sağlayanproteinlerin bulunduğu bölgede mutantolduğu açıklandı. Bu mutasyon önemli birmutasyon. Bugüne kadar binlerce mutasyonoldu ama virüsün bulaştırıcılığında belirgindeğişiklikleryapmadı. Budünya çapındayeni piklere vedalgalanmalaraneden olabilir.Önlemler alınmalı.Türkiye, 14gün içte ve dışta tam kapanmayakesinlikle gitmeli. Mutasyon aşıyıetkisizleştirmiyor. Dünya çok kısa birsüre içinde aşılanmalı. Toplumsal bağışıklığıelde etmek için 2 ay içinde dünya nüfusununyüzde 60'ı aşılanmalı.Mutasyondurumu yakından izlenmeli,henüz net bilgi yok.Bulaşıcılığın arttığı yönünde gözlemler var.Ancak ağır hastalık veya ölüm oranlarınınarttığı yönünde bilgi yok. Virüsün bağışıklamadankurtulmasına neden olup olamayacağıtartışılıyor ancak bu da henüz bir hipotez.Çünkü çok sayıda farklı aşı geliştiriliyor. Bunedenle böyle kötü bir senaryonun gerçekleşmeolasılığı düşük. Tedbirlere uyulmalı,bulaşıya izin verilmemeli.Virüs17 değişik mutasyona sahip.İngiltere'de hasta sayıları artıncadaha yaygın bulaşıcılıktan şüphe ediliyor.Eylül'den beri İngiltere'de bu durumvar. Güney Afrika'ya bile sıçradığı ifade ediliyor.Diğer ülkeler de önlem olarak uçuşlarınıdurdurdular. Virüsün genetik analizleriyapılıyor. Bu analizlerin sayıları artırılabilir.Mutasyonun aşıya karşı bağışıklığınınolup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancakmutasyonla birlikte virüs aşıya direnç göstersebile aşı içerikleri yeniden değiştirilebilir.Koruyucu önlemlere devam etmek gerekiyor.Tedbirleri elden bırakmamak lazım.Virüsilk mutasyonu geçtiğimizşubat ayında geçirmişti. Şimdiİngiltere'de yeni bir mutasyon durumundansöz ediliyor. Bulaştırıcılığın şiddetini artırıpartırmadığı konusunda henüz bir bilgi yok.Aşılar virüse karşı vücutta immün yanıt oluşturuyor.Bu durumun özellikle inaktif aşılardabir sorun yaratacağını düşünmüyorum.Virüs tespit edildiğinden beri mutasyonauğruyor. Şimdiye kadar olan mutasyonlarhastalığın etkisini artıracak ya da azaltacakdüzeyde olmadı. İnaktif aşılar güçlü bağışıklıkoluşturuyor.Mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılanbir tip olan virüse ilişkin inceleme yapılıyor.Virüste 'Çoklu spike protein mutasyonu'tespit edildi. Çoklu spike protein mutasyonu,virüsün insan hücresine girmesini sağlayandıştaki dikensi kısmında birçok noktadamutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlargenelde tek noktada olmuştu. Şu ankibilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazlafarkının olmadığı, sadece bulaşma gücünüartırdığını göstermektedir.