Yeni pikler yaşanır ama aşıyı etkilemez

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu tüm dünyada kabus etkisi yarattı. Mutasyona uğrayan virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ve hızlı yayıldığının tespit edilmesi üzerine Türkiye, Hollanda ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmeler olarak açıklanıyor. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılıyor. Peki ama virüsün mutasyona uğraması ne demek? Aşı umutları bitecek mi? Mutasyon, aşıları etkisizleştirecek mi? Mutant Kovid 3'üncü dalgayı tetikler mi? Uzmanlar "Yeni mutant, bizim antikorlarımızı etkisizleştirecek güce sahip değil. Virüsün bulaşıcılığında ve yayılma hızında artış olduğu açıklandı. Bu dünya çapında yeni piklere ve dalgalanmalara neden olabilir. Önlemler alınmalı. Türkiye, 14 gün içte ve dışta tam kapanmaya kesinlikle gitmeli. Vakalarda azalmalar meydana gelirken, 3'üncü pik yaşanırsa hiç iyi olmaz" diye uyardı. İşte mesajları:
VİRÜS KENDİ SONUNU DA GETİREBİLİR
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy:
Virüs
genetik bir değişikliğe uğradı. Virüsün kılık
değiştirmesi bizim aşıyla edindiğimiz veya
koronavirüs geçirerek edindiğimiz antikorları
etkisizleştirmesi mümkün değil. Yeni mutant,
bizim antikorlarımızı etkisizleştirecek güce
sahip değil. Aşılar, koronavirüse karşı hâlâ en
büyük korunma. Yeni bir mutant öbür virüsle
yer değiştirirse ve insanlar arasında dolaşmaya
başlarsa o zaman daha kötü durumlara yol
açar. Ama unutmayalım ki mutasyonlar ters
yönde de olabilir. Yani virüs hastalık yapma
özelliğini kaybedebilir. Virüsün yapısındaki
özellikler ortadan kalkabilir. O zaman virüs
masumlaşır ve insandan insana yayılmaz ve
kendi sonunu getirir.
HİÇBİR KANIT YOK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak:
Virüste belirlenen
mutasyonun aşıları etkileyeceğine
dair bir kanıt yok. Hastalığın ağır
geçirildiğine ya da ölümleri arttırdığına dair
de bir kanıt yok. Virüsün bulaşma hızının
artmasıyla ilgili 3'üncü bir dalganın yaşanmaması
için tüm önlemleri almamız gerekir.
2 AYDA DÜNYANIN YÜZDE 60'I AŞILANMALI
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk:
Virüsün hücre içine girmesini sağlayan
proteinlerin bulunduğu bölgede mutant
olduğu açıklandı. Bu mutasyon önemli bir
mutasyon. Bugüne kadar binlerce mutasyon
oldu ama virüsün bulaştırıcılığında belirgin
değişiklikler
yapmadı. Bu
dünya çapında
yeni piklere ve
dalgalanmalara
neden olabilir.
Önlemler alınmalı.
Türkiye, 14
gün içte ve dışta tam kapanmaya
kesinlikle gitmeli. Mutasyon aşıyı
etkisizleştirmiyor. Dünya çok kısa bir
süre içinde aşılanmalı. Toplumsal bağışıklığı
elde etmek için 2 ay içinde dünya nüfusunun
yüzde 60'ı aşılanmalı.
KÖTÜ SENARYONUN OLMASI DÜŞÜK İHTİMAL
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü:
Mutasyon
durumu yakından izlenmeli,
henüz net bilgi yok.
Bulaşıcılığın arttığı yönünde gözlemler var.
Ancak ağır hastalık veya ölüm oranlarının
arttığı yönünde bilgi yok. Virüsün bağışıklamadan
kurtulmasına neden olup olamayacağı
tartışılıyor ancak bu da henüz bir hipotez.
Çünkü çok sayıda farklı aşı geliştiriliyor. Bu
nedenle böyle kötü bir senaryonun gerçekleşme
olasılığı düşük. Tedbirlere uyulmalı,
bulaşıya izin verilmemeli.
AŞI İÇERİKLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Akova:
Virüs
17 değişik mutasyona sahip.
İngiltere'de hasta sayıları artınca
daha yaygın bulaşıcılıktan şüphe ediliyor.
Eylül'den beri İngiltere'de bu durum
var. Güney Afrika'ya bile sıçradığı ifade ediliyor.
Diğer ülkeler de önlem olarak uçuşlarını
durdurdular. Virüsün genetik analizleri
yapılıyor. Bu analizlerin sayıları artırılabilir.
Mutasyonun aşıya karşı bağışıklığının
olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak
mutasyonla birlikte virüs aşıya direnç gösterse
bile aşı içerikleri yeniden değiştirilebilir.
Koruyucu önlemlere devam etmek gerekiyor.
Tedbirleri elden bırakmamak lazım.
İNAKTİF AŞILARDA SORUN OLMAZ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan:
Virüs
ilk mutasyonu geçtiğimiz
şubat ayında geçirmişti. Şimdi
İngiltere'de yeni bir mutasyon durumundan
söz ediliyor. Bulaştırıcılığın şiddetini artırıp
artırmadığı konusunda henüz bir bilgi yok.
Aşılar virüse karşı vücutta immün yanıt oluşturuyor.
Bu durumun özellikle inaktif aşılarda
bir sorun yaratacağını düşünmüyorum.
ZATEN MUTASYONA UĞRUYORDU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün:
Virüs tespit edildiğinden beri mutasyona
uğruyor. Şimdiye kadar olan mutasyonlar
hastalığın etkisini artıracak ya da azaltacak
düzeyde olmadı. İnaktif aşılar güçlü bağışıklık
oluşturuyor.
VİRÜS AYNI ANCAK BULAŞMA HIZI ARTTI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:
Mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan
bir tip olan virüse ilişkin inceleme yapılıyor.
Virüste 'Çoklu spike protein mutasyonu'
tespit edildi. Çoklu spike protein mutasyonu,
virüsün insan hücresine girmesini sağlayan
dıştaki dikensi kısmında birçok noktada
mutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlar
genelde tek noktada olmuştu. Şu anki
bilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazla
farkının olmadığı, sadece bulaşma gücünü
artırdığını göstermektedir.