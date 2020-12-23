Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ek ifade verdi: Onun yüzünden hayatımız karardı

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5 sanıklı davada 6. duruşma yapıldı. Mahkeme başkanı, sanıklardan Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan ek savunma yapması istedi.



Silivri Cezaevinden görüntülü olarak mahkemeye bağlanan Yıldırım, örgüt üyeliğinden başka bir mahkemede yargılanıp ceza aldığını, bu cezasının da Yargıtay tarafından onandığını belirterek, cezaevinde tek kişilik hücrede cezasını çektiğini söyledi. Onanan cezası için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu da belirten Yıldırım, başvurusunun sonucunu beklediğini bildirdi.





ÖKSÜZ AİLEYİ BİTİRDİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Akıncı Hava Üssünde yakalanan Adil Öksüz ile Ankara'da hakim tarafından serbest bırakıldıktan sonra görüştüklerini anlatan Yıldırım, Öksüz'ü serbest bırakanların da suçlu olduğunu dile getirdi. Yıldırım, Öksüz'e ilişkin bilgilerin yüzde 99'unu güvenlik güçlerine kendisinin verdiğini de öne sürdü.



Adil Öksüz yüzünden bütün aile bireylerinin yargılanıp ceza aldığını söyleyen Yıldırım, "Dört aile kiralık bir eve çıktılar. Çünkü anneme ait ev mühürlendi. Benim işyerim kapandı, hiçbir gelirim yok. 4,5 yıldan beri bir hücrede yaşıyorum. Bundan bir şikayetim yok. Keşke Adil Öksüz yakalansaydı da bunların hiçbirini yaşamasaydık" dedi.

İSTANBUL ÜZERİNDEN KAÇIRDILAR

Davada, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Alper Karabulut, Rüştü Karakaya tutuklu, Cihat Yıldız ise firari sanık olarak yargılanıyor. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor. Savcılığın iddianamesinde adım adım kaçışı anlatılan Adil Öksüz'ün en son Esenler'de, Edirne istikametine giderken görüldüğü belirtiliyor.



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