Belediye başkanından hülle ile memur girişimi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve başladıktan sonra Fen İşleri'nde düz işçi olan Hakan Özkum'u özel atama ile belediyenin teknik işlerinden sorumlu genel koordinatörü yaptı.

Hürriyet, bir yıl geçmeden Özkum'u memur kadrosuna da geçirmek istedi. Bunun için önce mevcut Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner'i göstermelik olarak Spor Müdürü olarak atadı. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "Özel Kalem Müdürüm yok." diyerek "İşlerin aksamaması için ivedilikle Hakan Özkum'un memuriyetinin onanıp, Özel Kalem Müdürü olarak atanmasını" talep etti.

Ancak şüphe çeken bu talebe Bakanlıktan onay gelmedi.

Bunun üzerine ikinci bir iç yazışmayla Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner yeniden eski görevine geri getirildi.