İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i, Naat-ı Şerifi ve ezanı Türkçe okuttu. İBB'nin skandal uygulamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) de Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı karikatürleri davet etti.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) daha önce hakaret içerikli karikatürlere yer vererek İslam dünyasından ve Müslümanlar tarafından tepki toplayan Charlie Hebdo karikatüristleri ve Ermeni ASALA, PKK terör örgütü sevicisi Kichka ve Plantu da konuşmacılar arasında yer aldı.





TEPKİLER SONRASİ ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Vatandaşlardan ve siyasilerden gelen yoğun tepki sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. Bunun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Izmir Büyükşehir Belediyesi'nin mizah festivali kapsamında Türkiye ve İslam düşmanlarını davet ettiği söyleşi tepkiler sonucu iptal edildi. İBB, İzmirlileri 'hoşgörü ortamını baltalamak' ile itham etmiş. Dini ve milli değerlerimize hoşgörülü olmayanlara 'Dur demek hakkımızdır" dedi.



BİR YANDA İSTANBUL DİĞER YANDA İZMİR

İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da "Bir yanda Şeb-i Arus programında Kur'an-ı ve ezanı Türkçe okutan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer yanda İslam ve Türkiye düşmanı karikatüristleri programına davet eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu CHP ne yapmaya çalışıyor?" ifadelerini kullandı.