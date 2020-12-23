Çanakkale'de büyük vurgun!

Çanakkale'de kurum ihalelerinde haksız menfaat temin ettikleri ve İl Afet ve Acil Müdürlüğü'nü (AFAD) milyonlarca lira zarara uğrattıkları ileri sürülen İl müdürü L.Y. ve 13 personel hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Müdür L.Y. meslekten ihraç edilirken, kurumun satın alma müdürü H.Ö açığa alındı.

MÜFETTİŞLER ORTAYA ÇIKARDI

5 milyon lirayı aştığı ileri sürülen vurgun, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevli müfettişlerin İl Afet ve Acil Müdürlüğü'ne yaptığı denetimler sırasında ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde İl Afet ve Acil Müdürlüğü'nde 2016 yılından buyana yaşanan yolsuzluklar gün yüzüne çıkartıldı.

ARABA VAR LASTİK YOK, JANT VAR ARABA YOK

Müfettişler, 2016 yılından buyana kurumun tüm ihale dosyalarını tozlu raflardan indirerek tek tek inceledi. Yapılan denetimlerde kurum tarafından alındı gibi gösterilen battaniyeden çadıra, bilgisayar malzemelerinden, arama kurtarma ekipmanlarına kadar bir çok malzemenin depolarda bulunmadığı, depolarda onlarca lastik ve jant bulunmasına rağmen o ebatlara uygun kurumda araç bulunmadığı, esnaftan usulsüz fatura kesilerek milyonlarca lira ödeme yapıldığı, bilgisayar malzemelerine piyasanın çok üstünde satın alınarak kurumun milyonlarca lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

122 DÖNÜM ARAZİYE ÇAKIL DÖKMÜŞLER

Müfettişler yapılan denetimlerde Saraycık Köyü'nde kurulan yeni hizmet binası ve konteyner depolama alanlarının inşası sırasında yapılan bir çok yolsuzluğu da gün yüzüne çıkardı. Denetimlerde; Müdür L.Y.'nin "olur" imzasıyla kurumda ihalesiz bir çok firmaya ödeme yapıldığı, yapılan ödemelere rağmen bir çok inşaat malzemesinin alınmadığı yada kuruma teslim edilmediği ortaya çıktı. Raporlarda 6, 7, 8 Aralık tarihlerinde Müdür L.Y imzasıyla bir firmaya 78 bin 852 lira ödeme yapılmasına rağmen faturada yer alan malzemelerin teslim alınmadığı, ayrıca kurum için 22 Kasım 2018 yılında sipariş edilen 110 adet montun parasının ödenmesine rağmen teslim alınmadığı fakat 4 aralık 2018 tarihinde teslim alınmış gibi evrak düzenlendiği tespit edildi.

5 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MALZEMEYE 18 BİN ÖDEMİŞLER

Yine müfettiş raporlarına yansıyan diğer bir olayda ise, 14 Haziran 2017 tarihinde bir firmaya ödenen 18 bin 600 lira tutarlı faturanın içeriğindeki malzemelerin fatura tarihinde piyasa fiyatının 5 bin 684 lira olduğu, yine aynı firmanın düzenlemiş olduğu aynı tarihli 18 bin 664 lira 66 kuruş tutarındaki faturanın içeriğindeki malzemelerin 7 bin 883 lira olduğu belirlendi.

HARCIRAHLAR SATIN ALMA MÜDÜRÜNE

Müfettiş raporlarına yansıyan başka bir olayda ise Satın Alma Müdürü H.Ö'nün diğer personellerden yapılan kesintileri kendi hesabına aktardığı ileri sürüldü. H.Ö.'nün genel bütçe ödeneklerinden 30 Kasım 2018 tarihinde iki farklı işlemle toplam 13 bin 473 lira 25 kuruşu geçici görev yolluğu, şoför tazminatı ve harcırah gibi giderler kapsamına sokarak zimmetine para geçirdiği iddia edildi. H.Ö.'nün 10 Ağustos, 11 Ekim, 21 Ekim ve 12 Aralık 2016 tarihlerinde 6 ayrı evrakla 10 bin 850,13 lirayı zimmetine geçirdiği raporlara yansıdı.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Çanakkale Valiliği olayla ilgili soruşturma izni verdi. Soruşturma kapsamında AFAD Müdürü L.Y. meslekten ihraç edilirken H.Ö. açığa alındı. Olaya adı karışan 13 AFAD personeli hakkında da soruşturma açılırken olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı 'da çalışma başlattı.