CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ı fotoğraflar yalanladı: ‘Tanımıyorum’ dedi birlikte fotoğrafı çıktı

Bursa'da yaşanan taciz olaylarını örtbas edip, tacizcinin CHP İlçe Başkanı olmasını sağlayan Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, konuştukça batıyor. SABAH'ın gündeme getirdiği skandalla ilgili açıklama yapan Karabıyık, taciz olayını Kılıçdaroğlu'na anlatmaya gelen heyeti tanımadığını ve taciz olayının konuşulmadığını öne sürdü. Oysa, Karabıyık'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasında, tacize uğrayan kadının da aralarında bulunduğu Bursa heyetiyle fotoğrafı ortaya çıktı. Ayrıca Karabıyık, yerel bir basın organına da heyete randevuyu ben aldım açıklaması yapmıştı. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın tacizine uğrayan ilçe yöneticisi Z.G. başına gelenleri anlattığı parti yöneticileriyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldı. 16 kişiden oluşan ve aralarında ilçe yöneticisi mahalle delegesi bulunan heyet, Ankara'ya gitti. Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı heyette yer alan Z.G., o dönem ilçe başkan yardımcısı olan Mete Akyolcular'ın kendisini taciz ettiğini ayrıntılarıyla anlattı.Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili olan yardımcısı Lale Karabıyık'ı çağırarak heyetin anlattıklarını kendisine söyleyip gerekeni yapmasını istedi. Oysa Karabıyık yeni yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na anlatmaya gelen heyeti tanımadığını ve taciz olayının konuşulmadığını öne sürdü. Karabıyık, "Söz konusu taciz olayıyla ilgili ne Sayın Genel Başkanımıza ne de bana ulaştırılan bir belge yoktur. Hiçbir şekilde olayın üstünü kapatma olmamıştır. Çünkü olayla ilgili bize herhangi bir belge iletilmemiştir. Bu kişileri tanımıyorum ve onlarla görüşmedim ancak onlar üzerinden konuyu örtbas ettiğim iddiası ile bana iftira atılıyor" şeklinde bir açıklama yaptı.