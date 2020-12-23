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’li üyeden sürekli kapalı olan partiye protesto

’da ’ye gönül veren partili 74 yaşındaki Münir Kurtoğlu, ne zaman gitse kapalı bulduğu parti binasına not bırakarak ilçe yöneticilerini protesto etti.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:19 Son Güncelleme: 23.12.2020 12:33 ABONE OL
CHP’li üyeden sürekli kapalı olan partiye protesto

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan CHP üyesi Münir Kurtoğlu (74), Atatürk caddesi üzerinde bulunan parti binasına defalarca gitti. Her seferinde kapıyı duvar bulan partili sonunda isyan etti. Eline aldığı kalem kağıtla parti yöneticilerine bir not bırakan Kurtoğlu, yazdığı notta, "Sayın Başkan kaçıncı defa oldu geliyorum. Partimizin kapısı kapalı. Yedi düvelden korkmayan bir parti örgütü pandemiyi bahane ederek kapatmak hiç hoş karşılamadığım bir tablodur. Görev yapmayacak varsa ben yaparım. Yaşım 74. Her gün görev almaya hazırım." dedi.

İznik İlçe Teşkilatı'nın pandemi sebebiyle bir süredir ziyaretçilere kapalı olduğu öğrenildi.

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CHP’li üyeden sürekli kapalı olan partiye protesto
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