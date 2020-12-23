Instagram hesap dondur ve sil! 2020 Instagram dondurma ve İnstagram silme işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Instagram dondurma işlemi yapmak için araştırma yapan kullanıcılar doğru yerdeler. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip platformdan bazı vatandaşlar geçici veya kalıcı olarak ayrılmak istiyor. Instagram dondurma silme ve kapatma linki ile bu işleminizi kısa yoldan halledebilirsiniz. Instagram silme ve dondurma anlatımını adım adım sabah.com.tr'den okuyabilirsiniz. İşte 2020 Türkçe geçici Instagram dondurma ve kalıcı silme işlemlerinin detayları!
Instagram uygulamasında yer almayan bu özellik nedeniyle kullanıcılar dondurma ve silme işlemlerini nasıl yapacağını merak ediyorlar. Instagram'ın resmi internet sitesinden gerçekleştirilebilen bu işlemi yapacağınız ekrana bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
İşte Instagram dondurma linki;
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INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ YAPANLAR DİKKAT!
Instagram hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar yapılan işlemin ardından belirli bir süre boyunca hesabına giriş yapmaması gerekiyor. 15 gün içerisinde Instagram hesabınıza girerseniz bu işlem iptal edilecektir. Aynı durum Instagram dondurma işleminde de geçerlidir. Dondurulan Instagram hesaba girildiği an yeniden aktif hale gelir.
KALICI VE GEÇİCİ INSTAGRAM HESABI SİLME
Geçici olarak Instagram hesabını kapatmak isteyenler Instagram dondurma sekmesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilir. Kalıcı olarak hesap silmek isteyenler ise Instagram'ın resmi internet sitesi üzerinden silme sekmesini açması gerekmektedir.