Haberler Gündem Haberleri İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Son dakika açıklaması geldi: Bundan sonra ücretli olacak

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Son dakika açıklaması geldi: Bundan sonra ücretli olacak Son dakika haberi... Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için 2019 yılında yürürlüğe giren alışveriş poşetlerinin para ile satılmasının kapsamı genişletildi. Bundan böyle internet alışverişlerinde de 25 kuruş poşet parası alınacak.