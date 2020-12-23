Kocaeli jandarmadan DEAŞ operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, örgüt üyesi oldukları iddia edilen M.E.H. ve S.E.H. Gebze ilçesinde saklandıkları ikamete Jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

19 Aralık 2020 günü yapılan operasyon ile gözaltına alınan M.E.H 'nin örgütün istihbaratçı olduğu, örgüte karşı faaliyetlerde bulunan ve örgütün fikirleri ile ters düşen kişileri tespit ederek infazları için örgüte bildirdiği öğrenildi. S.E.H'nin ise örgütün suikastçısı olduğu ve birçok infazda yer aldığı öne sürüldü. Süriye uyruklu olan ancak hiçbir kayıtları bulunmayan hayalet diye tabir edilen şüpheliler, jandarmada tamamlanan sorgularının ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine kondular.