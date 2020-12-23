Koronavirüs Türkiye'nin Don Kişot'unu da aldı! Ölmeden önce vasiyetini hazırladı

Türkiye'de çevre bilinci ve çevre sağlığı konularındaki ilginç çıkışları ile tanınan ve "Türkiye'nin Don Kişot'u" yakıştırması yapılan İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural (70) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen ay İstanbul'da Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Kural, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Solunum cihazına bağlanan Kural, yaşam mücadelesini kaybetti. Guinnes Rekorları ve sigara bağımlılığına karşı açtığı savaş ile de tanınan Kural'ın ölmeden önce hazırladığı vasiyetini okuduğu video ortaya çıktı. Kural vasiyetinde "Cenazeme kesinlikle kürk giyenler ve faal avcılar gelmesinler. Organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum" diye seslendi. Kural'ın koronavirüs salgını başladığında dünyaya 'Yağma Yok' diye seslendiği videosunu 2,5 milyon kişi izlemişti. Kural bu videoda "Avustralya'da develer vurulurken sesiniz hiç çıkmadı! Yağma yok! Şimdi sıra doğada, onlar da bizden intikam alıyor! Doğa insansız yaşar ama insanlar doğa olmadan yaşayamaz. Şimdi korkup evlere kapandınız! Kolonyaları, maskeleri kapıştınız. Ölümden korkuyorsunuz değil mi? Virüs çünkü sınıf farkı ayırımı yapmadı. Korkuyorsunuz değil mi?" diye seslenmişti.

EN RENKLİ PROFESÖR

Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi. New York Columbia Üniversitesi'nde doktor oldu. İTÜ'de son 9 yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi. Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve 'Bu Kitap Başka' adlı bir de anı kitabı hazırladı. Matematik kitabı yazdı. 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. 6 bin konferansla dünyada en fazla "konferans verme" rekoruna sahipti. "Melas ile kireçtaşı" karışımı buluşu, Türkiye ve dünyada geniş bir uygulama alanına sahip oldu. 'Rekortmen bir gezgin'di. Dünyada en çok gezenler sıralamasında 48'inci sırada gösteriliyordu. 6 yıl İstanbul Gana, Benin Cumhuriyeti, Vanuatu Fahri Konsolos ve yardımcılığı görevlerini yürüttü.

SİGARA SAVAŞÇISI DON KİŞOT

İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen "Sigaradan Kurtulalım" adlı projeyi, Sarıay Derneği Başkanı olarak yönetti. Sigara bağımlılarına savaş açtı. Kural, konferans vermek için gittiği Zonguldak'ta kafede sigara içenlere müdahale edince 'sigara' dayağı bile yemişti. Yaşantısı Azeri kökenli ünlü yazar Hilal Mahmudoğlu tarafından "Türkiyeli Don Kişot" başlığı ile tiyatro eseri olup beş kez basıldı. İTÜ Müzikal Kulübü, iki bölümünü 2010 yılında oyunlaştırıldı.

DÜNYA REKORLARI

İngilizce "Kömür" kitabının (Coal) önsözüne 22 devlet başkanı katılmış ve kitap bu özelliği sayesinde "Guiness Dünya Rekorlar Kitabı"na girdi. Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi de olan Kural, en uzun çamaşır ipine çamaşır asılmasından, 2720,21 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun pastasına, 1740 kg ile dünyanın en ağır sucuğu rekorundan, en uzun böreğine kadar bir çok rekor denemesine katıldı.

BUNU DİNLİYORSANIZ BEN BUGÜN HAYATTA DEĞİLİM

Kural'ın ölmeden önce hazırladığı vasiyetini okuduğu video ortaya çıktı. Kural, videoda "Merhaba. Bunu dinliyorsanız, ben bu hayatta değilim artık. Yaşarken bu videoyu çektim. Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. Bu arada özellikle beni çok üzen Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim. Vasiyetimi hazırladım gayet muntazam bir şekilde. Resmiyete koydum. En önemli isteklerimden biri kamu yararına bu kadar çalışarak oluşturduğum Türkiye Gezginler Derneği'nin yaşaması. Kurduğum Gezi Evi'nin devam etmesi. Bir beton yığını iken onu tarihi ev haline getirdiğim Ahırkapı'daki binamızın fonksiyonuna devam etmesi, konsolosluk olarak hizmet vermesi bakımından. Aynı zamanda tek ağaçla alıp, koru haline getirdiğim Fener Köyü'ndeki çiftliğin de devam etmesi yönünde kızımdan istekte bulundum. Ayrıca yazılı olarak bildirdim. Bu arada vasiyetimde yazdım. 9 yılı bölüm başkanı olarak 44 yıl İTÜ Maden Mühendisliği bölümünde hizmet verdim. Bu öğrencilerimi çok sevdim. Onlarla ortak çalıştım. Onlara bir burs imkanı sağlıyorum. Orhan Kural bursu yapılacaktır. Bu konuda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na belli bir para bıraktım" diye sesleniyor.

CEM YILMAZ : ÇOK ÜZÜLDÜM

Kural'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla komedyen Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedilince, gözyaşı dökmüştü. Kural, "Benim amacım gençleri korumak. Tütün sektörü, sigara, bağımlılık, kötü alışkanlıklar konusunda davalı Cem Yılmaz'ın kötü örnek olduğunu düşünüyorum" demişti. Cem Yılmaz, bir dönem davalık olduğu Orhan Kural'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.