Rahat uyu şehidim, ailen vatana emanet!

TSK'nınSuriye'de 216 gün süren ve 3 bin 49 teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında 16 kahraman askerimizin şehit düşmesinin üzerinden tam 4 yıl geçti. Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 16 askerin kahramanca şehit olduğu çatışmanın 4'üncü yıldönümünde Binbaşı Albayrak'ın eşi Şerife Albayrak sosyal medyadan '21 Aralık en çok beklemekten yorulduğum, ne olur bir kerecik daha sarılayım, helalleşeyim dediğim o gece. Kanımın çekildiği, hayatım boyunca unutamayacağım en acı en uzun gece. Ne olur kâbus olsun diye dua ettiğim gece..." mesajını paylaştı. Binbaşı Albayrak, El Bab'ın alınmasında en kritik nokta olan Akil Dağı'nda 6'sı astsubay, 9'u uzman çavuş askerleriyle birlikte 21 Aralık 2016'da şehit oldu.Kahraman binbaşı ve askerlerinin şehit olduğu o dağın adı 'Albayrak' Dağı oldu. Şehit binbaşının posterleri El Bab halkı tarafından kentin dört bir yanına asıldı. Türkiye, şehit Binbaşı Albayrak ve onun gibi vatan mücadelesinde şehadete eren kahramanlarını ve ailelerini hiç unutmadı ve unutmayacak...