Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Rahat uyu şehidim, ailen vatana emanet!

Rahat uyu şehidim, ailen vatana emanet!

’ın, binbaşı eşinin kahramanca şehit düştüğü çatışmanın 4’üncü yıldönümünde sosyal medyadan paylaştığı mesaj duygulandırdı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
Rahat uyu şehidim, ailen vatana emanet!
TSK'nın Suriye'de 216 gün süren ve 3 bin 49 teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında 16 kahraman askerimizin şehit düşmesinin üzerinden tam 4 yıl geçti. Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 16 askerin kahramanca şehit olduğu çatışmanın 4'üncü yıldönümünde Binbaşı Albayrak'ın eşi Şerife Albayrak sosyal medyadan '21 Aralık en çok beklemekten yorulduğum, ne olur bir kerecik daha sarılayım, helalleşeyim dediğim o gece. Kanımın çekildiği, hayatım boyunca unutamayacağım en acı en uzun gece. Ne olur kâbus olsun diye dua ettiğim gece..." mesajını paylaştı. Binbaşı Albayrak, El Bab'ın alınmasında en kritik nokta olan Akil Dağı'nda 6'sı astsubay, 9'u uzman çavuş askerleriyle birlikte 21 Aralık 2016'da şehit oldu.

ALBAYRAK DAĞI...
Kahraman binbaşı ve askerlerinin şehit olduğu o dağın adı 'Albayrak' Dağı oldu. Şehit binbaşının posterleri El Bab halkı tarafından kentin dört bir yanına asıldı. Türkiye, şehit Binbaşı Albayrak ve onun gibi vatan mücadelesinde şehadete eren kahramanlarını ve ailelerini hiç unutmadı ve unutmayacak...

ARKADAŞINA GÖNDER
Rahat uyu şehidim, ailen vatana emanet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA