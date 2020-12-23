SON DAKİKA HABERİ: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cinayeti göstere göstere anlattı! Dehşet evinde kan donduran keşif...

Pınar Gültekin cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Katil Cemal Metin Avcı ve ona yardım eden kardeşi Mertcan Avcı, cinayetin işlendiği bağ evine getirildi. Mahkeme, cinayetin tüm detayları ile aydınlatılması için keşif kararı vermiş, sanıkların cezaevinden getirilememesi nedeniyle dünkü uygulama bugüne kalmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BAĞ EVİNDE KEŞİF! CEMAL METİN AVCI GETİRİLDİ...
Mahkemenin talebi üzerine cinayetin işlendiği bağ evinde keşif çalışması başladı. Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı yoğun güvenlik önlemleri altında eve getirildi.
YAŞANANLARI GÖSTERE GÖSTERE ANLATIYOR
Bölgeden gelen son dakika haberine göre; Cemal Metin Avcı, jandarmalar tarafından eve sokuldu. Avcı, burada dehşetin yaşandığı gün neler olduğunu göstere göstere anlatıyor.
PINAR'IN KATLEDİLDİĞİ VARİL VE PALET DE GETİRİLDİ
Keşif sırasında her şeyin tam anlamıyla netleşmesi için her detaya dikkat edildi. Cinayetin ardından Pınar'ın cansız bedeninin yakıldığı belirlenen varil ve yine cinayette kullanılan palet de bağ evine getirildi.
DÜN GETİRİLEMEMİŞTİ
Mahkeme, Pınar Gültekin cinayeti için keşif tarihini 22 Aralık olarak belirlemişti. Dün ekipler, ve tüm malzemeler bölgeye götürülmüş, ancak Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı cezaevinden getirilememişti. Bunun üzerine, mahkeme başkanı, cezaevi hakkında soruştuma başlatmış, keşfi bugüne ertelemişti.
PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNE DAİR BİLİNENLER
16 Temmuz günü kardeşi Sibel Gültekin'le telefonla görüştükten sonra yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden Menteşe ilçesindeki AVM'ye gitmek üzere ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kız kardeşi Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu ve sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi. Katil zanlısı evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın ifadesine göre Avcı, Gültekin'e şiddet uygulayarak onu bayıltıktan sonra boğarak cinayeti işledi.
Zanlı Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti. Gültekin'in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp, zanlı Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takip etmeye ve ona mesaj yollamaya başlamıştı. Gültekin'in babasının iddiasına göre zanlı kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti.Yine Avcı'nın ifadelerinden ve incelemelerden edinen bilgiye göre Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra, aynı gün; benzin istasyonundan bir şişe benzin almış ve Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bedeni çöp varilinde yakıp, üzerine beton dökerek cinayet izini silmeye çalışmıştı.
Avcı sorgudaki ifadesinde "neden öldürdün?" sorusuna "bir anlık öfke ile öldürdüm" şeklinde cevap verdi.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise zanlının suç ortakları bulunduğu ve cinayetin önceden ayrıntılı şekilde tasarlandığı yönündeki şüphelerini savcıya ilettiklerini belirtti.