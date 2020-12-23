DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti! Farklı farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı olan Orhan Kural, bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı polemik ile de gündeme gelmişti. 9 Aralık'tan beri yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Prof. Dr. Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından 'Orhan Kural kimdir?' sorusu araştırılan konular arasında yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Prof. Dr. Orhan Kural ayrıca Türkiye Gezginler Kulübü Kurucu Başkanı görevini de yürütüyordu. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Orhan Kural'ın durumunun çok ağırlaştığı ve diyaliz makinesine bağlandığı ifade edilmişti.