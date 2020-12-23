Zanlı Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti. Gültekin'in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp, zanlı Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takip etmeye ve ona mesaj yollamaya başlamıştı. Gültekin'in babasının iddiasına göre zanlı kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti.Yine Avcı'nın ifadelerinden ve incelemelerden edinen bilgiye göre Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra, aynı gün; benzin istasyonundan bir şişe benzin almış ve Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bedeni çöp varilinde yakıp, üzerine beton dökerek cinayet izini silmeye çalışmıştı.

Avcı sorgudaki ifadesinde "neden öldürdün?" sorusuna "bir anlık öfke ile öldürdüm" şeklinde cevap verdi.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise zanlının suç ortakları bulunduğu ve cinayetin önceden ayrıntılı şekilde tasarlandığı yönündeki şüphelerini savcıya ilettiklerini belirtti.