Pınar Gültekin cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Katil Cemal Metin Avcı ve ona yardım eden kardeşi Mertcan Avcı, cinayetin işlendiği bağ evine getirildi. Mahkeme, cinayetin tüm detayları ile aydınlatılması için keşif kararı vermiş, sanıkların cezaevinden getirilememesi nedeniyle dünkü uygulama bugüne kalmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BAĞ EVİNDE KEŞİF! CEMAL METİN AVCI GETİRİLDİ...
Mahkemenin talebi üzerine cinayetin işlendiği bağ evinde keşif çalışması başladı. Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı yoğun güvenlik önlemleri altında eve getirildi.
YAŞANANLARI GÖSTERE GÖSTERE ANLATTI
Bölgeden gelen son dakika haberine göre; Cemal Metin Avcı, jandarmalar tarafından eve sokuldu. Avcı, burada dehşetin yaşandığı gün neler olduğunu göstere göstere anlattı.
PINAR'IN AİLESİ YOK, AVUKATI KATILDI
Keşfe maktul Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti, bilirkişi, olay yeri inceleme uzmanı ile tutuklu sanık iki kardeş katıldı. Keşfe, Pınar'ın ailesi katılmadı. Edinilen bilgiye göre, 13:30'da başlayan keşif yaklaşık 2 saat sürdü.
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, keşif taleplerinin olayın başından beri olduğunu ve bugün talepleri doğrultusunda bu keşfin gerçekleştirileceğini kaydetti.
Cinayetin işlendiği bağ evinde yapılan keşif sırasında katil Cemal Metin Avcı'ya olay yerinde çeşitli sorular yöneltildi. Avcı'nın soğukkanlılıkla sorulara cevap vermesi dikkat çekti.
PINAR'IN KATLEDİLDİĞİ VARİL VE PALET DE GETİRİLDİ
Keşif sırasında her şeyin tam anlamıyla netleşmesi için her detaya dikkat edildi. Cinayetin ardından Pınar'ın cansız bedeninin yakıldığı belirlenen varil ve yine cinayette kullanılan palet de bağ evine getirildi.
'YANAN VARİLİ TAŞIYOR ANCAK ELİNDE YANIK İZİ YOK'
Avukat Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın ifadesinde cesedi varilin içine odun koyup yakmaya çalıştığını söylediğini hatırlatıp, "'Ancak yoğun duman çıkınca yapamayacağımı anladım' diyor. 'Dışarı çıkıp benzin aldım ve onu döküp, yaktım' diyor. Dolayısıyla 162,5 kiloluk varilin bir de sıcak olması lazım. O da burada sağlanamadı. Yanan bir varil de yapmak mümkün olmadı. Sadece 98 kiloluk bir varil dolduruldu, aracın arkasındayken içerisine beton döküldü ve 162,5 kilo bu şekilde indirilebiliyor mu buna bakıldı. Biz bu keşfin yargılamaya bir şey katamayacağını düşünmüyoruz. Fakat her şeye rağmen sanığın bunu tek başına yapamayacağı bize göre ortaya çıktı" diye konuştu.
'KOKOREÇ İLE İNSAN YANIĞINI AYIRT EDEMİYOR MUSUN DİYE SORDUM'
Keşfin aylar sonra yapıldığını, cinayet mahallinin sanığın mülkü olması nedeniyle keşif alanını kendi savunmasını teşvik edecek şekilde tanzim ettirebleceğini belirten Epözdemir, "İfadesinde burayı restoranına alkol götürmek için depo olarak kullandığını söylüyordu, bu doğrultuda içeriye bira şişeleri konmuş. Kokoreç konmuş. Son olarak ben Mertcan Avcı'ya şunu sordum; 'Gelip baktığını söylüyorsun ve Cemal Metin Avcı'ya soruyorsun. O da diyor ki 'Ben kokoreçleri yaktım.' Böylesine gayri ahlaki bir ifade var. 'Bir insan yanığıyla kokoreç kokusunu ayırt edemiyor musun?' diye sordum. 'Hayır' dedi. Maktule yakılıyor ve biz bunu kokoreç kokusuna benzeten bir sanık profilinden bahsediyoruz" dedi.
PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNE DAİR BİLİNENLER
16 Temmuz günü kardeşi Sibel Gültekin'le telefonla görüştükten sonra yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden Menteşe ilçesindeki AVM'ye gitmek üzere ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kız kardeşi Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu ve sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi. Katil zanlısı evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın ifadesine göre Avcı, Gültekin'e şiddet uygulayarak onu bayıltıktan sonra boğarak cinayeti işledi.
Zanlı Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti. Gültekin'in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp, zanlı Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takip etmeye ve ona mesaj yollamaya başlamıştı. Gültekin'in babasının iddiasına göre zanlı kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti.Yine Avcı'nın ifadelerinden ve incelemelerden edinen bilgiye göre Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra, aynı gün; benzin istasyonundan bir şişe benzin almış ve Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bedeni çöp varilinde yakıp, üzerine beton dökerek cinayet izini silmeye çalışmıştı.
Avcı sorgudaki ifadesinde "neden öldürdün?" sorusuna "bir anlık öfke ile öldürdüm" şeklinde cevap verdi.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise zanlının suç ortakları bulunduğu ve cinayetin önceden ayrıntılı şekilde tasarlandığı yönündeki şüphelerini savcıya ilettiklerini belirtti.