Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan aralarında tır ve otobüslerin de olduğu 7 araç çarpıştı.

Son dakika: TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu | Video

Kazaya karışan 34 EH 5893 plakalı panelvan aracın sürücüsü İrfan K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.