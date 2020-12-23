Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı! 7 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

7 YILDIR PKK'DA FAALİYET YÜRÜTÜYORLARDI

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi.