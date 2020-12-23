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Son dakika: Terör örgütü ’da çözülme hız kazandı! 7 örgüt mensubu daha teslim oldu

Son dakika bilgisine göre terör örgütü ’da çözülme hız kazandı. 7 PKK terör örgütü üyesi daha ikna yoluyla teslim oldu

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:38 Son Güncelleme: 23.12.2020 18:53 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı! 7 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

7 YILDIR PKK'DA FAALİYET YÜRÜTÜYORLARDI
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi.

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Son dakika: Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı! 7 örgüt mensubu daha teslim oldu
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