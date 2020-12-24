AİHM'in siyasi kararına AK Parti'den tepki! Bülent Turan: "Çifte standart ikiyüzlülük"

Tepkiler şöyle:



SİYASİ KARAR VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Demirtaş için "hukuki değil, siyasi gerekçelerle tutuklu" diyen AİHM, tam tersi hukuki değil, siyasi bir karar vermiştir. Hiçbir mahkeme 6-8 Ekimde yaşananları, yitirdiğimiz canları ve buna sebep olan sokak çağrılarını görmezden gelmemeli. Tüm dünya bilmektedir ki; HDP MYK'sında ve resmi sosyal medya hesaplarındaki sokağa çağrıları nettir. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Herhangi bir AB ülkesinde bırakın terörü anarşist bir eyleme bile yer yokken, Demirtaş'ın PKK'yla olan bağını, sözlerini nereye koyacaklar? Kaldı ki iç hukuk yolları tükenmiş değil. Yine AİHM'nin daha önce bazı konularda iç hukuk yollarının tükenmediği, Türk kanunlarına aykırı olup olmadığını değerlendiremeyeceğine ilişkin kararlarını da biliyoruz. Bu tartışmasız çifte standarttır, ikiyüzlülüktür. Bununla birlikte AİHM, Demirtaş'ın suçsuz olup olmaması ile ilgili bir karar vermemiş, tutukluluk haline karşı ihlal olduğuna karar vermiştir. Gönül ister ki Türk yargısı daha hızlı karar versin, bu tartışmalar çabuk bitsin. Nihayetinde Demirtaş'ın suçlu ya da suçlu olmadığına karar verecek bağımsız Türk mahkemeleridir.







AİHM HUKUKİ KARARLAR VERMELİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: AİHM, Türkiye'de iç hukuk yolları tüketilmeden alelacele ve emsal başka durumlarda verdiği kararların tam tersine bir karar verdi. Türkiye ile ilgili terör örgütünü kayıran yanlı bir karara imza attı. AİHM hukuki kararlar vermelidir. İkircikli, çifte standartlı siyasi kararların tarafı olmamalıdır. Saygınlığını ancak bu şekilde koruyabilir. Aksi takdirde ne söylediğinin hiç bir önemi kalmaz.







DEMİRTAŞ KOBANİ OLAYLARININ AZMETTİRİCİSİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Selahattin Demirtaş farklı illerde ondan fazla davası bulunan bir kişidir. Terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütü kurma, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve halkı kanunlara uymamaya tahrik etme gibi suçlardan yargılanmaları bulunmaktadır. 6-8 Ekim olaylarının gerçekleşmesi ve onlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan olayları azmettirmek de Demirtaş'a yöneltilen suçlar arasındadır. Bu suçlardan yargılanan bir kişi hakkında AİHM'den böyle bir kararın çıkmasını hukuk ile açıklamamız mümkün gözükmemektedir. Son yıllarda Avrupa devletlerinin Türkiye'ye karşı çifte standart uygulamaları ve terörü destekleyen politikalarına maalesef AİHM'nin de dahil olduğunu görmekteyiz. Biz hiçbir devletin terörü ve teröristleri desteklemesine razı gelmeyiz ve o ülkelerle mücadelemizi her alanda sürdürürüz. Ancak uluslararası bir yargı organının, terörden beslenen ve bulunduğu konumu PKK üst yöneticilerine borçlu olan bir siyasetçinin lehinde bir karara imza atması; bu kurumlara olan saygınlığın ve güven duygusunun zedelenmesine sebep olur. Maalesef, AİHM'nin de Avrupa'da son dönemde yükselen Türkiye karşıtı siyasetten etkilendiği ve hukuki olmayan siyasi bir karara imza attığı, net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ayrıca; yargılamanın başladığı zamanı göz önünde bulundurduğumuzda, bir karar verilmesi için yeterince zaman geçtiğinden artık yargımızın da bu hususta olumlu ya da olumsuz bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum.





AİHM'İN KARARI NEDİR?

Demirtaş'ın 18 Mart 2019'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı duruşmaya ilişkin kararını açıklayan AHİM, Türkiye'nin ifade özgürlüğünü, özgürlük ve güvenlik hakkını ve serbest seçim hakkını içeren maddelerin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, ancak AİHS'in Demirtaş'ın tutuklama işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa süre içinde karar verilmesine ilişkin maddenin ihlal edilmediğine karar verdi.Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'ı serbest bırakmak için gerekli tüm önlemleri alması gerektiği ifade edildi.Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'a 3 bin 500 avro maddi, 25 bin avro manevi tazminat ve 31 bin 900 avro mahkeme masrafı ödemesi gerektiği belirtildi.