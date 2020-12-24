Altun’dan CHP’li Bingöl’e yanıt: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanıyım”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Uyuşturucu ticareti yapandan, organ ticareti yapandan ve kara para aklayandan vergi alacaksın" sözlerine ironiyle yanıt vermişti. İletişim Başkanı Altun, "CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz" demişti.

BİNGÖL, "SORMASI AYIP SİZ KİMSİNİZ? DİYE SORDU

CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, Altun'un cümleleri üzerine şu ifadeleri kullandı: "Sorması ayıp siz kimsiniz? Saray'ın Propaganda Bakanı mı, İletişim Başkanı mı? Devletin "atanmış" bürokratları ne zamandır TBMM'ye ve siyasete ayar veriyor! Alınan çifte maaşlar, kaçak pergolalar yetmedi ki ana muhalefeti karalama kampanyası telaşı başlamış."





ALTUN, "TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANIYIM"

İletişim Başkanı Altun, Tekin Bingöl'e cevaben şunları söyledi: "İsmim Fahrettin Altun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanıyım. Görevim, içeride ve dışarıda kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Görevimizin başındayız. İftiralarınızla ne beni ne arkadaşlarımı sindiremezsiniz. Yeni hükümet sistemini öğrenin. Mutlu akşamlar"