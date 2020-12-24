Annelerin eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukların anneleri tarafından HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti devam ediyor. Eylemin 179'uncu gününde evlat direnişine 2 aile daha katıldı. Şuana kadar 20 ailenin evladına kavuştuğu eylemde sayı 181'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından kandırılıp kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelerin direniş nöbetine katılım sürüyor. Oğlunu PKK terörünün elinden kurtaran Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 479'uncu gününde Siirt'ten gelen baba Ziver Çelik 3 ay önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Ferhat, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden oğlu Kerem Çakan ile gelen anne Nadire Çakan da 8 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan evladı Muhammed için eyleme katıldı.