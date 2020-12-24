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Başkan Erdoğan'dan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı

Başkan , İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:37 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında, "Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatından büyük üzüntü duydum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için başsağlığı mesajı
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