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Bugün ne zaman toplanıyor? 24 Aralık Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Ülkemizde vaka sayılarındaki artışla beraber toplantısı ve sonrasında yapılan değerlendirmelerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması ülke genelinde yakından takip edilmeye başlandı. Salgına ait çok önemli kararların verildiği toplantının bugün yapılması planlanırken gelen son dakika açıklaması ile bu tarihin ertelendiği ifade edilmişti. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:09 Son Güncelleme: 24.12.2020 15:11 ABONE OL
Bugün Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? 24 Aralık Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili gelen son dakika haberine göre bugün gerçekleşmesi planlanan kritik konuların ele alınacağı toplantı tarihinin ertelendiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama sonrası vatandaşlar toplantının yeni tarihini merak ediyor. Peki, Koronavirüs bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte konuya ilişkin gelişmeler…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMANA ERTELENDİ, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı'nın dün saat 17.00'da gerçekleşeceği bilinirken alınan yeni kararla toplantının bugüne ertelendiği ifade edildi…

Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi? Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi mi, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?BİLİM KURULU YARIN TOPLANIYOR!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." ifadesini kullandı.

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KOVİD-19'DA EV İÇİ BULAŞMA ORANLARI YÜZDE 85'E YÜKSELDİ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ev içi bulaşmalara karşı tedbir" çağrısı yaptı.

Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü, buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını aktaran Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." değerlendirmesinde bulundu.

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Bugün Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? 24 Aralık Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak ve bitecek?
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