Casusluk hücresi için ‘kapalı duruşma’

Enerji şirketi yöneticisi Emel Öztürk ile şehit Danıştay hakimi Mustafa Yücel Özbilgin'in oğlu Serkan Özbilgin'in aralarında bulunduğu 6 kişinin "casusluk" suçundan yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme heyeti, gizli bilgiler nedeniyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi. Türkiye aleyhine enerji casusluğu faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 6 kişilik hücre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu eylülde yapılan operasyonla çökertilmişti. Davada, doğalgaz ithal eden bir özel şirkette genel müdür yardımcılığı yapan Öztürk'ün, Türkiye'ye ithal edilen boru hattı doğalgazının ithal edilen ülke, giriş noktaları ve miktarları ile ilgili bilgileri, gizli olan ayrıntıları periyodik olarak tablo ve grafik halinde yabancı şirkete aktarmakla suçlanıyor. Sanıklar 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyor.