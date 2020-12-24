CHP İl Başkanlığı’na kaçak tadilat mührü

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın taşınmak için gün saydığı Mecidiyeköy'deki yeni il binası daha açılmadan usulsüzlüğe sahne oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekibi, binada teftişte bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın milyonluk akıllı binasında usulsüz tadilat yapıldığı yerinde tespit edildi. İmara aykırı işlemleri nedeniyle kaçak tadilatın mühürlendiği ve izinsiz çalışmayla ilgili tutanak tutulduğu kaydedildi. Usulsüz tadilat işlemini savunmaktan imtina etmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise tadilatın durdurulmasına karşı çıkarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı aradığı öğrenildi. Kaftancıoğlu'nun teşkilatın üst düzey yöneticilerine, "hepiniz buraya gelin" şeklinde talimat verdiği belirtildi. Bu arada İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.