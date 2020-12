CHP temizlenmeden milletin karşısına çıkmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başka hayallerde figüran olmak bizim asla tasvip edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli olmak yerine beyhude çırpınıyorlar. CHP'nin eğer azıcık ar ve hayâ duygusu varsa bu iddialardan temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Ondan sonra da utanmadan sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor, ne diyor, 'Bizim başkanlarımız şöyle temizdir, böyle başarılıdır'... Yahu şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık, açık net kendini bir check et. Ciddi manada bir check-up'tan geçmesi gerekiyor. Hem ruhsal hem fiziki olarak. Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin görüyoruz. Tepeden tırnağa taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar.Çamur at izi kalsın mantığı ile yürüyenlerle bir yere varamayız. Bizimle projede, hizmette yarışamayanların bunu yalan yarışına çevirmeleri acıdır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar. Bir doğru yanına 9 yalan katarak yapıyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Bunlar kendilerini hâlâ herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyor. Öğretmen CHP'li ise iyi, değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygıdeğer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan. Kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme mecburiyeti yoktur. CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Her fırsatta AK Parti mensuplarını yargılamaktan şirketlere ve gazetelere el koymaya kadar ancak İstiklal Mahkemesi icraatı olabilecek pek çok zırvayı açıkça dile getirmekten kaçınmıyorlar. Bu çarpık hesap, bizden önce milletten döner.AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına da değinmek istiyorum. AİHM bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ni tüm yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan sonra AİHM devreye girebilir. Bu şekilde bu adım atıldı. Şimdi görüyoruz ki tüm yollar tüketilmeden AİHM bu kararı almıştır. Bu adımlar tamamıyla siyasidir. Bunun da gerekçesini biliyoruz. Resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz.TBMM'de kabul edilen 2021 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylesine kritik bir dönemde bütçe üzerindeki kritik tartışmaların hem daha yoğun, hem de daha ateşli olması elbette tabiidir. Yalandan, iftiradan uzak her eleştiriye katılmasak da saygı duyarız. Bu bütçe görüşmelerinde pek çok fikir ifade edilmiş, seviyeli olanlarına cevaplar verilmiştir. Şahsımıza, grubumuza ahlak ve nezaket sınırlarını aşanların yaptıkları, içlerindeki nefreti yansıtmaktan ibarettir. Üslupları kişiliklerinin yansımasıdır.Terörü ezmeye, inlerine girmeye devam edeceğiz. NATO'da da teröristlerle göğüs göğüse çarpışan tek ülke Türkiye'dir. Libya'da darbecilere karşı meşru hükümete destek vererek demokrasinin namusunu kurtaran da Türkiye olmuştur. Somali'nin yeniden istikrara kavuşmasına imkan sağlamıştır. Karabağ'da 30 yıldır göz yumulan işgal ve yağma düzeninin sona ermesine imkan sağladık. Soydaşlarımızın ölüme terk edildiği Boraltan faciasının müsebbiplerinin Karabağ'daki adımlarımızı anlamasını elbette beklemiyoruz.Buzihniyetin temsilcisi olan zat varlık barışı uygulamasını, uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Evet, bunun adı, o zatın kendi meşrebinde dahi düşkünlüktür. Dün ne diyor Bay Kemal? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?Bu zihniyet, Mevlânâ'nın vuslat yıldönümü kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yer ile yeksan etmeye kalktı. Milletimizin yıktığı Kuran'ı Türkçe okuma garabeti İstanbul'da sergilendi. Kimsenin inancımıza, kültürümüze, meşrebimize el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Buldukları her fırsatta tek parti faşizmine dönüyorlar. 'Edep yahu' kaidesi var. Buna dikkat etmezsen rezil olursun. Eyüp Sultan'da seçim öncesinde Yasin-i Şerif'ten belli bir bölümü, aslına uygun okumak, sana bir şey getirmez. Ee niye onu da Türkçe okumadın?Bunlar Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan ederken kendi içinde faşizmin en büyüğünü uygulayandır. İktidarı dışarıdan kırpılan gözlerde aradıkları sürece kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır. Ülkesine ve halkına husumeti, siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek hep birlikte boynumuzun borcudur. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. 17-25 Aralık'ta TBMM kürsüsünden terör örgütlerinin montaj kasetlerini sallayanlara, 15 Temmuz'da TV karşısında demokrasinin batışını bekleyenlere kimin görev verdiğini biliyoruz.Türkiye'nin yaptırım ve şantaj diline boyun eğmeyeceği başta müzmin muhalefet olmak üzere artık herkes tarafından idrak edilmelidir. Kimseye önyargılı değiliz. Çatışmacı uluslararası ilişkiler denkleminde bu altın oranı yakalamanın zor olduğunu elbette biliyoruz. Ancak bunu başaracak dirayete ve kabiliyete sahibiz.2020'de koronavirüs nedeniyle sadece sağlıkta değil birçok alanda sıkıntılı günler geçirdik. Karşılaştığımız bedel ne olursa olsun aziz milletimizin hak ve çıkarlarını kimseye çiğnetmedik. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye denince akla insanlık, adalet, haysiyetli dış politika geliyor. Türkiye'nin yıldızı yükseldikçe saldırıların şiddeti de artıyor.2021'de üniversite öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020'de lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada da 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve bursların toplam ödemeleri 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz.Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da ABD ve Avrupa'ya yeni bir sayfa çağrısında bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Türkiye hem Doğu Akdeniz meselesinde hem de S-400'ler konusunda hak etmediği çifte standartlarla karşılaştı. Yeni yılda, Amerika ve Avrupa'yla olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı