CHP’li Engin Özkoç’tan itiraf gibi savunma

TBMM Genel Kurulu'nda Millet İttifakı'nın gizlediği, içinde HDP'nin de olduğu anayasa çalışması tartışma yarattı. Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Anayasa taslağını istediğimiz herkesle görüşürüz" dedi, ardından da "Anayasa taslağı diye bir taslak yok" açıklamasını yaparak kendisiyle ters düştü. Özkoç'un itiraf gibi sözlerine karşılık söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bizler AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, kimlerle, hangi noktalarda mutabakata varılarak ne görüşüldü, bunların cevabını istiyoruz. Milletimiz bizden bunun hesabının sorulmasını istiyor" dedi. ANKARA