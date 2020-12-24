Deprem uzmanından son dakika uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: "Yer kabuğunun dayanacak gücü kalmadı..."

SON DAKİKA HABERİ: Beklenen Büyük Marmara Depremi ile ilgili korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, 1999 depremi sonrası bölgedeki yer kabuğunda çok fazla enerji biriktiğini belirterek, "Marmara'da depremin eli kulağında" dedi. Görür, 1999'dan itibaren 30 yıl içinde bölgede büyük deprem olma olasılığının yüzde 64 olarak hesaplandığını da dile getirdi, "Bu çok büyük bir oran" ifadelerini kullandı.

"YER KABUĞUNUN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

"Bu süreç en kritik olan süreç. Türkiye'de her an başka yerlerde de deprem olabilir ama özellikle benim iki bölge üzerinde bir hassasiyetim var" diyen Görür'ün olası İstanbul depremi ile ilgili şu ifadelere yer verdi: