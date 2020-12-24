Didim Belediye Başkanı Atabay’a Jandarma komutanını tehditten suç duyurusu

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Batıköy Mahallesi'nde yapılmak istenilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında ortalık karıştı. Taşburun balıkçı barınağı mevkii açıklarında Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş. ile Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliği tarafından yapılması planlanan Kültür Balıkçılığı Tesisleri Projesi ile ilgili olarak düzenlenmek istenen ÇED toplantısı tepkiler nedeniyle yapılamadı.

Batıköy Mahallesi'nde yapılmak istenilen toplantıya CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, Didim'deki çevre derneklerinin temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Mahalle sakinlerinin katılımının izin verilmediği toplantıda Başkan Atabay ve beraberindekiler Aydın İl Çevre ve Şehircilik müdürlüğünden gelen yetkililere tepkilerine dile getirerek toplantının yapılamayacağını, yapılmak istenilse dair izin verilmeyeceğini dile getirdi. Toplantıda firma yetkililerinin söylemleri sebebiyle katılımcıların tepkisi sonrasında Jandarma katılımcıları olay yerinden uzaklaştırdı.

Tepkiler sebebiyle Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen yetkililer toplantının yapılamadığını konusunda tutanak tutarak mahalleden Jandarma koruması eşliğinden ayrıldı.

CHP'Lİ BAŞKANDAN HAKARET VE TEHDİT

CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın bölgede bulunan Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan, yardımcısı Albay Ali Rıza Gümüş ve Kılıç Balıkçılık yönetim kurulu başkanı Orhan Kılıç'ın üzerine hakaret ve tehditler savurarak sözlü saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Olayın ardından Albay Mesut İnan ve Albay Ali Rıza Gümüş CHP'li Atabay hakkında hem Aydın Valiliği'ne hem de Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATABAY OLAYI DOĞRULADI

Atabay da olayı doğrularken, "Suç duyurusunda bulunabilirler fakat niye olacak onu da anlamış değilim. Orada bir çiftlik firmasının yönetim kurulu başkanı ya da üyesi bilemiyorum, bir vatandaş ile birlikte beni tahrik etmeye çalıştılar, tehdit ve tahrik sonucu bir sözlü tartışmamız oldu. Bana haddini aşıyorsun dediler yüksek sesle, ben de kendisine kimin haddini aşıp aşmadığının ortada olduğunu söyledim" dedi.