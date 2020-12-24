Diyanet İşleri Başkanlığı: Ezanın başka bir dille okunması caiz değil

Dİyanet İşleri Başkanlığı, ezanın asli şekli dışında başka bir dille okunmasının caiz olmadığını açıkladı. Kamuoyunda Türkçe ezan ve ibadet konularının tartışıldığı hatırlatılan açıklamada, Kuran-ı Kerim'in Arapça olarak indirildiği, hem lafzı hem manası ile Kuran olduğu vurgulandı. Açıklamada, indirildiği lafızların dışında, Arapça bile olsa, başka sözlerle ifade edilen mananın Cenab-ı Hakk'ın kelamı değil, mütercimin ondan anladığı mana olduğuna değinildi. Sözleri bizzat Hz. Peygamber'in sünneti ile sabit olan ezanın İslam dininin şiarı ve Müslüman varlığının, kimliğinin bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, "İslam inancının temel esaslarını içeren ve İslam toplumunun ortak değeri olan ezan, aynı zamanda İslam birliğinin ve tevhidin sembolüdür. Bu itibarla ezanın asli şekli dışında başka bir dille okunması caiz değildir" denildi. ANKARA