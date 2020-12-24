Dünya Bankası kredileri ile belediyeyi zarara uğrattılar

CHP'LI Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) aracılığıyla Dünya Bankası'ndan aldığı krediler ile idareyi zarar uğrattığı ortaya çıktı. Tesislerin yapımına öncelik verilmediği, anlaşmaya bağlı kredilerin zamanında sarf edilmediği ve projelerin zamanında hayata geçirilmeyerek kredilerin etkin bir şekilde kullanılmadığı Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporda atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı için Manisa'ya gönderilerek yıllık yaklaşık 10 milyon harcandığı, buna rağmen kredilerin kullanılmasında çamur yakma tesisi yapımına öncelik verilmediğine vurgu yapıldı. Çamur imha tesisinin yapılmasının maliyetinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu, tesis inşa edilirse kendisini 3 yılda amorti edebildiği belirtildi.