İstanbul'da kaçak tütün operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. 212 kilogram kıyılmış kaçak açık tütün ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kaçak tütün operasyonu düzenledi. Kaçak tütün mamulleri üretimi ve satışı yapıldığı saptanan iki adrese baskın yapıldı. Aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 85 mermi, beş sigara sarma makinesi, dört kompresör, bin 100 sahte bandrol, 212 kilogram kıyılmış kaçak açık tütün, 11 bin 980 dal doldurulmuş sigara, 179 bin adet boş sigara kağıdı, bir terazi ele geçirildi. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak tütünleri piyasaya süremeden yakalandılar | Video