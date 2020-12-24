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Türkiye'ye ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi? son dakika açıkladı!

11 Mart tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bugün Koca başkanlığında yapılan toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulunarak koronavirüs aşısının Türkiye’ye geleceği tarihe ilişkin detayları paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'ye geldi mi? sorusu üzerinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu başlık altında Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sorusu yanıtları ve diğer tüm son dakika detaylarına erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 03:08 Son Güncelleme: 25.12.2020 03:08 ABONE OL
Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün (24 Aralık 2020 Perşembe) toplanan bilim kurulu yapılan görüşmeler sonrasında Bakan Koca tarafından merak edilenlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Fahrettin Koca, Koronavirüs aşısının Türkiye'ye geliş tarihine ilişkin de önemli detaylar verdi. Bu açıklamalar sonrası Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya başlandı.

SON DAKİKA - KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarıyla birlikte koronavirüs aşısı Türkiye'ye geliş tarihiyle ilgili tüm bilgiler şöyle;

ÇİN AŞISI NE ZAMAN GELİYOR?


Kurumumuzda çalışmanın ara sonuçlarını Bilim Kurulumuza sunmuştur. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleriyle aşımızın ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımıza gösterdiği etkiden emin olduk. Çalışmayı yürüten hocalarımız birazdan detayları paylaşacaktır. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar."

Üreticilerin depolarında hazır olarak bizden gelecek habere göre bir aksilik olmazsa Pazarı Pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnanıyorum ki bugün millet olarak bu darlık zamanından genişlik günlerine geçişimizin habercisi olacak. Milletimizin inanç ve azmi her türlü badirenin üstesinden gelecek büyüklüktedir. Bu güzel haberlerin ülkemiz için insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aşının etkinliği yüzde 91.25. Bu oran yukarı doğru çıkacak.

BASIN MENSUPLARININ BAKAN KOCA'YA YÖNELTTİĞİ SORULARIN CEVAPLARI


"Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'de aşıların olacağını söyledim. Özellikle Bilim Kurulumuz geniş bir çalışma yaptı, bir strateji hazırlandı. 4 aşamalı stratejiydi. İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı. Öncelikle sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Şubat sonuna kadar elimizde olmasını düşündüğümüz 50 milyon aşı olduğunu söylemiştim.

İlk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere daha kısa bir zaman diliminde Ocak, Şubat, Mart gibi en geç Nisan olmak üzere yaygın üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz. Kitlesel bağışıklamada ne kadar dar bir zaman içinde yoğun aşılama yapılırsa başarılı olacağımızı biliyoruz. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerimizin güçlü olduğunu biliyoruz.



Aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastanelerimiz hatta özel hastanelerimiz kullanılmış olacağız. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyon aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin her yerinde yapabileceğiz."

İL İL VAKA DURUMU


Valilerimiz, il sağlık yöneticileriyle yaptığımız görüşmeleri kamuoyuyla paylaşmaya takip ettik. Günlük vaka sayılarında Gaziantep yüzde 66, Tekirdağ, Bursa, İzmir yüzde 60, Trabzon, Adana yüzde 50, Kayseri Kocaeli yüzde 45, Antalya'da yüzde 30, Mersin'de yüzde 30'a varan düşüşler sağlandı. İstanbul'da vaka sayısında önemli düşüş kaydedilirken, bu poliklinik başvurusuna yüzde 50, yoğun bakımda yüzde 20 yansıdı.

İller düzeyinde bütün kaynakların hayata geçirilmesinde destek ve katkılarına sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve valilerimize çok teşekkür ediyorum. Dünya virüsün mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır. Biz de tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık. Bilinmelidir ki bu mutasyon Eylül ayından beri mevcut. Koronavirüs damlacık enfeksiyonla bulaşan bir hastalık. Mutasyon çarpan etkisi yapabilir. Ancak mutasyon ve varyasyonlar düzenli olarak taranmaktadır.

Anlaşılan o ki, İngiltere'deki kontrolsüz vaka artışı araştırılırken Eylül ayından beri var olan mutasyon ilgililerin dikkatini çekmiştir. Türkiye başından beri hastalığı önemseyerek tedbirleri en erken alan ülkelerin başında gelmektedir. Mutasyonlar konusunda incelemelerimiz devam etti.

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Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi? Bakan Koca son dakika açıkladı!
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