Mehmetçik Cudi’nin zirvesinde vatan nöbetinde

Terör örgütü PKK'ya karşı Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında teröristlerden temizlenen Cudi Dağı Hz. Nuh tepesi bölgesinde konuşlu Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbetine devam ediyor. Vali Ali Hamza Pehlivan, 2089 rakımlı Cudi Dağında kurulan üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Şırnak'ın Cudi Dağı Yıldırım-1 Cudi operasyonu zorlu coğrafya ve çetin kış şartlarına rağmen hız kesmeden devam ediyor. 13 Temmuz'da bin 458 ve 102 tim ile başlatılan Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde kurulan üs bölgelerinde Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen elleri tetikte vatan savunmasına devam ediyor. Hz. Nuh'un mescidinin bulunduğu Cudi Dağı'nın zirvesinde konuşlu Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler hem teröristler hem de çetin kış şartları ile mücadele ediyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu Cudi Dağı'nın zirvesinde gece gündüz vatan savunması yapan Mehmetçik'e ait görüntüleri Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan sosyal medya hesabından paylaştı.

Cudi Dağında kurulan üs bölgesindeki Mehmetçiğin görüntülerini Sarıkamış türküsü ile sosyal medyada paylaşan Vali Ali Hamza Pehlivan; "Karla kaplanan Cudi Dağının zirvesinde hava soğuk, ama aziz Şehitlerimizin manevi hatıralarını yad ederek nöbet tutan kahraman Mehmetçiklerimizin yüreği vatan aşkıyla yanarcasına sıcak" dedi. Vali Pehlivan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.