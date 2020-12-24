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'daki operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi

'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 uyruklu şüphelinden 3'ü adliyeye sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 14:52 Son Güncelleme: 24.12.2020 14:52 ABONE OL
Ordu'daki DEAŞ operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerince DEAŞ üyesi şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü adliyeye gönderildi, 7'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, DEAŞ içinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu 10 zanlı yakalanmıştı.

Zanlıların ikametleri ve üstlerindeki aramada, yabancı uyruklular arasında para havalesinde kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka POS cihazı ile çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

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Ordu'daki DEAŞ operasyonu! 3 kişi adliyeye sevk edildi
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